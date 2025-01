Arrasate apre la porta d’uscita | Abbiamo troppi giocatori ed è normale che alcuni se ne vadano

Leggi su Justcalcio.com

Giorni caldissimi per il calcio spagnolo!La Coppa d'Arabia, prima dell'Arabia, lo ha detto molto chiaramente Va al diavolo nell'anteprima dello scontro che metterà alla prova la sua squadra contro il Pontevedra (venerdì, ore 19) a Pasarón. L'allenatore del Real Maiorca non vuole sentir parlare di Supercoppa spagnola e concentra tutti i tuoi sensi corrispondenza "trappola". dei sedicesimi di finale della Copa del Rey, dove Levante e Villarreal sono cadute nei turni precedenti.L'allenatore dei Vermigli ha valutato anche la situazione della squadra dopo la partenza Dani Luna o Javi Llabrésdue candidati lasciano il club in questo mercato per alleggerire la rosa come ha raccontato MARCA. Un altro basso è Railloa cui viene concesso un riposo per poter raggiungere il cento per cento per la Supercoppa.