Lettera43.it - Abedini, l’Iran contro l’Italia: «Detenuto con false accuse, a Sala data assistenza»

L’ambasciata delin Italia è intervenuta sul caso di Mohammadnel carcere di Milano, dopo che la Procura ha detto no agli arresti domiciliari. Per l’ambasciatore iraniano a Roma, Mohammadreza Sabouri, bisogna «accelerare la liberazione», che èa Milano con «». Sabouri ha incontrato alla Farnesina il segretario generale Riccardo Guariglia, su indicazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, per parlare del caso di Cecilia. L’ambasciatore ha affermato che alla giornalista «sono state fornite tutte le agevolazioni necessarie».La nota: «Afornite agevolazioni necessarie»In una nota rilasciata dall’ambasciata iraniana a Roma si legge: «In questo amichevole colloquio si è discusso e scambiato opinioni sul cittadino iraniano Mohammadnel carcere di Milano cone della signora Cecilia, cittadina italiana, detenuta in Iran per violazione delle leggi della Repubblica islamica.