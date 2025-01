Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 01-01-2025 ore 15:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale mercoledì primo gennaio buonaa tutti i nostri ascoltatori Giuliano Ferrigno perché l’informazione sono complessivamente 36 le persone rimaste ferite La scorsa notte privati tra Napoli e provincia Bari un ventenne in gravi condizioni dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco 30 e ferite atutti gli EV grave anche un quindicenne a Torino per un petardo che gli esplode in mano nel Torinese un bambino di 11 anni è rimasto ferito ad un occhio da un razzo ed è stato operato quattro feriti in Liguria 1 ad Andria un potente petarda lesionato un palazzo evacuate 6 famiglie sono stati 882 stanotte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibile ai fuochi 179 in più rispetto allo scorso ha mai così tanti incidenti nella storia in Germania il bilancio di Capodanno e di 5 morti in diverse regioni migranti sono andati avanti tutta la notte le ricerche dei 20 dispersi tra cui cinque donne per bambini e anche cambia Lampedusa un cadavere è stato al momento ho ritrovato i 7 naufraghi per cui il bimbo siriano di 8 anni per il corso di trasferimento allo sport di Contrada al porto di Lampedusa per lasciare l’isola diretti a Porto Empedocle con il tram linea per poi essere portati in un altro posto ancora non stabilito sono complessivamente 237 su 397 ospiti della struttura di accoglienza I migranti che verranno imbarcati sul traghetto cronaca uomo di 42 anni è stato ucciso nella notte di capodanno a Provaglio d’Iseo in provincia di Brescia con una coltellata al petto secondo una prima ricostruzione l’uomo voleva entrare in una festa privata che si svolgeva in una palestra da un gruppo di ragazzi per trascorrere la notte di capodanno Ma è stato respinto per questo motivo e dato una rissa durante la quale è stato colpito con una coltellata I carabinieri stanno cercando di identificare tutti i partecipanti alla festa Che documento Santità desidero rivolgere una riconoscente ringraziamento a nome della Repubblica italiana nel mio personale pensione saggio rimetti a noi i nostri debiti concedici la tua pace inizia così un messaggio inviato via della Repubblica Sergio Mattarella Papa Francesco in occasione della giornata mondiale della pace affinché ilpossa essere un anno in cui cresca la pace spetta a ciascuno credere nel dialogo della Pace a fare di più per gestire con efficacia il fenomeno strutturale delle migrazioni il degrado ambientale i rischi e le opportunità connessi alle nuove tecnologie a firma Mattarella assicurando che l’Italia non potrà che contribuire a favorire la soluzione pacifica dei con l’individuazione di percorsi di crescita equa è sostenibile unchiusura l’ex sindaco diGianni Alemanno è da ieri sera nel carcere di Rebibbia dopo essere stato raggiunto da un provvedimento di revoca di servizi sociali che erano stati concessi dal tribunale di sorveglianza Alemanno è stato condannato in via definitiva ad un anno e dieci mesi per l’accusa di traffico di influenze illecite in uno dei migliori della macchina in piazza al mondo di mezzo la decisione del tribunale sarebbe legata in base a quanto si apprende trasgressioni nel rispetto della pena alternativa Lui stesso si è presentato la stazione dei Carabinieri di Monte Mario che lo hanno poi accompagnato a Rebibbia era l’ultima notizia Grazie per averci seguito informazioni torna la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa