Supercoppa Inter-Atalanta: dove vedere la prima semifinale in tv. Guida alle formazioni

Riad, 1 gennaio 2025 – Nemmeno il tempo di festeggiare Capodanno che si torna subito in campo., Juventus e Milan salteranno la prossima giornata di campionato e saranno di scena in Arabia Saudita per il primo trofeo stagionale: laItaliana. In programma semifinali e finali, a partire da giovedì 2 gennaio quandosi scontreranno a Riad. Inzaghi contro Gasperini, ovvero due tra i migliori tecnici in Italia e in Europa e probabilmente, ora, alladelle duepiù forti tra i confini nazionali. I nerazzurri meneghini sono campioni d’Italia in carica, i nerazzurri bergamaschi sono i campioni dell’Europa League e i finalisti della scorsa Coppa Italia (vinti dalla Juve digri). Sarà sfida oltremodoessante e spettacolare, probabilmente con il meglio che il campionato italiano sa offrire.