Ilfattoquotidiano.it - Strage di cani e gatti, feriti e ricoverati in aumento, tra cui decine di minori: tutti i danni dei botti di Capodanno

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 1° gennaio digli anni, in Italia, dominano le notizie deie deideidi. I provvedimenti nelle città diventano sempre più stringenti per cercare di arginare un fenomeno che crea importanti problemi di ordine pubblico, causa centinaia di interventi dei vigili del fuoco in tutto il Paese, spaventa persone e animali. E che uccide e porta a centinaia di ricoveri: tutte conseguenze che si potrebbero evitare, e che di fatto intasano anche il sistema sanitario. I dati rilevati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al 1° gennaio peraltro non sono confortanti, e indicano un trend che nonostante le restrizioni non accenna a diminuire: quest’anno non c’è stata nessuna vittima, ma sono 309 le persone rimaste ferite (di cui 69), inrispetto alla notte di San Silvestro dello scorso anno, quando ierano stati 274e 49 i ricoveri.