Raccoglie la pistola e parte un colpo, grave una bambina di tre anni

AGI - Unadi treè ricoverata in condizioni molto gravi per undipartito dopo che aveva raccolto da terra unadel padre, trovata nel giardino di casa: è accaduto nel pomeriggio di Capodanno a Gardone Valtrompia, nel Bresciano. Intorno alle 16 la piccola stava giocando in giardino quando ha trovato l'arma da cui le sarebbe partito il, ha riferito BresciaToday. La piccola è stata trasportata in eliambulanza in condizioni gravissime all'ospedale civile di Brescia. L'elicottero è atterrato nel prato accanto al cimitero del paese. La bimba è in coma, anche se respira in modo regolare. Sull'incidente indagano i carabinieri, arrivati sul posto insieme ai soccorritori. Laappartiene al padre ed è legalmente detenuta.