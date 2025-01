.com - Perfetti Sconosciuti in teatro a Roma fino al 6 gennaio

Leggi su .com

Il celebre film “”, che ha conquistato il pubblico e la critica cinematografica, si trasforma in uno spettacolo teatrale grazie alla regia di Paolo Genovese. L’adattamento, portato in scena alAmbra Jovinelli di, esplora con ironia e profondità i complessi intrecci tra amicizia, amore e tradimenti., una trama che invita alla riflessioneLa storia, ambientata durante una cena tra amici, si sviluppa attorno a un “gioco” apparentemente innocuo: tutti i partecipanti decidono di mettere i propri telefoni cellulari sul tavolo, condividendo in modo trasparente messaggi e chiamate in arrivo. Quella che inizia come una serata conviviale si trasforma ben presto in un’occasione per scoprire segreti nascosti, mettendo a nudo la doppia vita di ognuno.