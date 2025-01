Zonawrestling.net - NXT 31.12.2024 Awards di fine anno

Ciao Bro di Zona Wrestling, ultimo show dell’WWE e ancora una volta tocca a NXT che elargirà anche gliscelti dal pubblico. Ah sì, buon 2025 a tutti i lettori.Kelani Jordan vs Lola Vice (3 / 5)Lola è la più acerba ma anche Kelani non risulta pulitissima nelle mosse aeree, anzi a dirla tutta quella che almeno all’inizio sta risultando più convincente è proprio la latina, i suoi calci sono visivamente credibili. Meglio saper fare poco e bene a volte che tanto e male. Carina anche la sua versione dei Three Amigos e impressionante aver intercettato un’acrobazia della Jordan in un’efficace Sleeper Hold. Presto però vi è un’interferenza di Cora che punta a vendicarsi di Kelani, ma quest’ultima sfrutta ciò per farla prima impattare contro la Vice e poi Bridge Roll Up 1.