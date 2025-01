Ilrestodelcarlino.it - Marcia di pace (e di polemiche), ebrei bolognesi contro Lepore: ma la bandiera palestinese resta

Bologna, 1 gennaio 2024 – Quando il primo gennaio del 1968 papa Paolo VI celebrò la prima giornata mondiale della, il pontefice parlò di una «doverosa». Da allora questa ricorrenza ha preso sempre più una dimensione laica trasformandosi anche in una. Ieri le nove province dell’Emilia Romagna hanno deciso di fare un ulteriore passo in avanti verso quel dovere chiedendo che all’interno della nuova giunta regionale vi sia un assessore con delega allae alla non violenza. Bologna 01/01/2025per lapiazza Matteosindaco, Matteo Zuppi Matteo Maria Zuppi Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Yassine Lafram, presidente dell'Unione delle comunità islamiche italiane, Alessandro Bergonzoni “Da Piacenza a Rimini – spiega Alberto Zucchero, esponente di spicco della realtà Portico della– chiediamo al presidente de Pascale che vi sia una rinnovata sensibilità su questi temi individuando una figura istituzionale che la rappresenti».