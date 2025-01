Zonawrestling.net - Karrion Kross: “Sono in WWE grazie a Jon Moxley”

L’arrivo diin NXT nel 2020 è stato uno dei debutti più d’impatto nella storia della compagnia: nel suo primo incontro in PPV,sconfisse Tommaso Ciampa per poi vincere il titolo NXT al suo secondo PPV nella compagnia, spodestando Keith Lee. E anche dopo il rientro dall’infortunio alla spalla che lo costrinse a lasciare la cintura, tornò ad essere campione per oltre 4 mesi, fino a quando Samoa Joe lo sconfisse a Takeover 36. Da lì il passaggio fallimentare al main roster, con il booking assurdo di Vince McMahon, il licenziamento e il ritorno sotto la guida di Triple H nel 2022. Non c’è dubbio che Hunter sia un grande fan di, ma a mettere in contatto i due è stato qualcuno che probabilmente non metterà più piede in WWE, almeno non nel breve periodo.“Mi ha dato lui il numero di Triple H”Intervistato da Sam Roberts per il suo podcast NotSam Wrestling,infatti ha svelato che è stato Jon, fresco di addio alla WWE nel 2019, a suggerirgli di mandare un messaggio a Triple H per sondare l’interesse della WWE nei suoi confronti.