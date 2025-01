Liberoquotidiano.it - "Clamoroso". Paulo Fonseca, ecco quanti calciatori del Milan lo hanno salutato dopo l'esonero...

Da ormai un paio di giorni,non è più l'allenatore del. Il tecnico rossonero è stato esonerato dai dirigenti rossoneri. Fatele l'inizio di stagione sotto le aspettative e quel pari contro la Roma a San Siro. Ma l'ex Lille ha lasciatoello senza polemizzare con l'ambiente. Si è comportato "da signore", comenotato alcuni tifosi cheatteso l'ultima sua uscita dal centro sportivo del Diavolo. I supporter, nonostante i risultati deludenti, loe ringraziato per il rispetto mostrato verso i colori rossoneri. Lo stesso non si può dire dei suoi ormai exgiocatoridedicato un pensiero sui social a Paolo? Il conto è presto detto: nessuno. Potrà sembrare una mera questione giornalistica. Ma nel 2025 è prassi comune nell'ambiente del calcio ringraziare il proprio ex allenatore per il lavoro svolto durante tutti questi mesi.