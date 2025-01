Justcalcio.com - CdS – Calciomercato diretta, segui le trattative di oggi. Aggiornamenti e ultime news LIVE

2025-01-01 11:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a temaproveniente dal Corriere:Scatta il conto alla rovescia per l’apertura della finestra invernale di. Da domani, 2 gennaio, sarà possibile acquistare o cedere giocatori per rinforzare o sfoltire gli organici. Notizie, indiscrezioni, retroscena e ufficialità di giornata dall’Italia e dall’estero: leggi tutte le novità di, primo gennaio 2025.in tempo reale:lade Il Corriere dello Sport – Stadio.18:45Dal Chelsea al Borussia Dortmund: quante super squadre senza le cessioni dei bigEcco le incredibili formazioni che in giro per l’Europa sono state smantellate in sede di. GUARDA QUI18:30Serie C, Barlocco e Vano trovano squadraMercato in fermento anche in Serie C.