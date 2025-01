Lortica.it - Capodanno nell’aretino: 70 interventi, 13 intossicazioni alcoliche e un ferito lieve dai botti

Un bilancio movimentato ma senza gravi criticità per i pronto soccorso dell’Aretino nella notte di. Tra mezzanotte e le 8 del 1° gennaio sono stati effettuati complessivamente 70.Sul fronte dei festeggiamenti, solo una causa dei: una persona è stata soccorsa in codice verde, evitando conseguenze gravi. Più preoccupante il numero di: 13 casi registrati presso il pronto soccorso dell’ospedale San Donato, tra cui 3 minorenni.Si segnala anche un incendio in un appartamento a Cavriglia, classificato come codice 2.Nonostante il numero significativo di, la notte disi è conclusa senza episodi di particolare emergenza. Gli operatori sanitari hanno gestito efficacemente le situazioni, garantendo un inizio d’anno sicuro per la comunità.