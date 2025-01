Lanazione.it - Botti di Capodanno, raffica di interventi dei vigili del fuoco: 30 incendi a Firenze

, 1 gennaio 2025 - Nonostante le campagne di sensibilizzazione che hanno invitato a festeggiare responsabilmente, senza procurare danni a persone e cose, anche quest’anno non sono mancati glideidel, chiamati a intervenire per spegnerericonducibili ai festeggiamenti di. Circa 30 sono stati questa notte glidei pompieri a, dal centro alle periferie. Idella notte dihanno dunque avuto i loro effetti, e in vari punti della città i petardi e le scintille deisono finite in punti sensibili e hanno appiccato dei roghi. In particolare le squadre deidelsono state impegnate nello spegnimento didi cassonetti dei rifiuti che avevano presocausati dalla detonazione di petardi,, artifizi pirotecnici.