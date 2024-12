Ilgiorno.it - Un badante da polso. Tecnologia al servizio della teleassistenza

Unda. È uno smartwatch in grado di rilevare se un anziano cade, si allontana da casa, si muove e di inviare eventuali allarmi. È un progetto dipromosso dai volontari dell’Auser di Lecco, sostento da Fondazione Comunitaria, l‘8 per 1000Chiesa Valdese, e Acinque Energia. "L’invecchiamentopopolazione è un problema gigantesco che necessità di molti interventi – spiega Claudio Dossi (nella foto), presidente provinciale di Auser -. Per questo è fondamentale il ruolo delle nuove tecnologie". Il progetto sperimentale prevede l’installazione a casa dell’anziano di un dispositivo fisso che funge sia da caricatore che da trasmittente dei segnali alla piattaforma in cloud, e un dispositivo wearable, cioè un orologio digitale che segnala cadute, monitora l’allontanamento da casa, controlla l’eventuale non movimento, inviando un alert ai volontari di Auser.