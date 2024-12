Siamo in gara dice Emery

Leggi su Justcalcio.com

L'allenatore dell'Aston Villa Unaiafferma che la sua squadra "è in corsa per la seconda parte della stagione" dopo il pareggio per 2-2 in casa contro il Brighton.I gol di Ollie Watkins e Morgan Rogers hanno portato Villa in vantaggio, ma un bel rasoterra di Tariq Lamptey ha assicurato un punto ai Seagulls.Ciò significa che Villa entrerà nel 2025 al nono posto, ma a soli sei punti dai primi quattro.Il vostro supporto è stato sensazionale per tutto il 2024, grazie Villans pic.twitter.com/QW6oXZJHAU— Aston Villa (@AVFCOfficial) 30mbre 2024ha detto: "Devo accettare il risultato ma ne sono un po' frustrato. La classifica è molto serrata main corsa per la seconda parte di stagione.