Ristoranti al completo (o quasi). Fioccano le prenotazioni per il cenone

Tanta gente nel comune di Barga per festeggiare le feste natalizie, giunte da ogni dove e adesso, in vista deldi fine anno, tantigià al sold out, ma, almeno fino a pochi giorni fa, c’era anche chi comunque aveva ancora posti disponibili per trascorrere la fine dell’anno e il nuovo inizio in uno dei luoghi più belli della Valle del Serchio. Ecco il quadro. Alla Loggia del Capretz di Barga, il titolare Giampaolo Romani ha optato per una scelta diversa dal classico menù del veglione: "Un menù alla carta con la possibilità, per chi ha minori possibilità, visti anche i periodi che corriamo, di optare per una cena più economica. La nostra scelta sembra che sia piaciuta, visto che il locale èal". Chiara Da Costa della Trattoria La Bionda di Nonna Mary di Fornaci di Barga è più che soddisfatta: "Per iltutto pieno già da molto tempo.