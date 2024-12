Lanazione.it - Prato, un vecchio campo di basket in disuso e adesso è un playground multisport

, 31 dicembre 2024 – Quattro mesi fa era un campo di basket in disuso e adesso è un playground multidisciplinare e aperto a tutti dove poter giocare a pallacanestro, pallamano e calcetto: è stato inaugurato stamani il nuovo spazio gioco inclusivo e completamente accessibile di via Turchia, tra il Parco e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a pochi metri dal luogo in cui sta sorgendo il nuovo Parco Giocagiò. L'opera è frutto della collaborazione tra pubblico e privato per andare incontro alle esigenze dell'area e dei suoi abitanti: Comune di Prato e Fondazione Decathlon hanno infatti unito le forze per realizzare la proposta della Pallamano A Ruota Libera per dare alla città un playground pensato per favorire socializzazione, inclusione e integrazione.