Oroscopo Paolo Fox 1 gennaio 2025 | mercoledì propizio per i Pesci

L'diFox dell'1è pronto a svelare come inizia il. Sotto il transito della Luna in Acquario, in fase Crescente, sarà unper i. I Cancro, invece, lasceranno andare le vicende dell'anno appena terminato. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.1°diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete invita a staccare la spina e a lasciarsi andare. Dopo un Capodanno intenso, è il momento di concedervi un po' di meritato riposo. Lasciate spazio al relax e ricaricate le energie. Toro - L'diFox del Toro annuncia che le tensioni stanno finalmente calando, e questo aiuta a ristabilire armonia tra chi si vuole bene.