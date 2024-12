Mistermovie.it - Mister Movie | È morto Angus MacInnes: l’attore di Star Wars aveva 77 anni

Il mondo del cinema e della fantascienza piange la scomparsa di, celebre attore canadese che ha conquistato i cuori degli appassionati interpretando Jon “Dutch” Vander, meglio noto come Gold Leader, nella saga diserenamente il 23 dicembre 2024, all’età di 77, circondato dall’affetto della sua famiglia.Addio a, il leggendario Gold Leader diclass="wp-block-heading">In un commovente messaggio pubblicato su Facebook, la famiglia delha ricordatocome “marito, padre, nonno, fratello, zio e amico amato”, esprimendo gratitudine per il supporto dei fan di tutto il mondo. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo tra i suoi cari, ma anche nella comunità di fan di, che lo ha sempre apprezzato per la sua passione e dedizione verso il ruolo iconico interpretato nel 1977 e successivamente ripreso in Rogue One del 2016.