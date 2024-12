Pianetamilan.it - Milan, ecco Conceicao: fame, intensità e carattere non sono negoziabili

Basta pensare e predicare il calcio dominante, basta allo spettacolo e a bel gioco, ora serve vincere. Si presenta così Sergioalla sua conferenza di presentazione come nuovo allenatore del. Pochi ma essenziali concetti che il gruppo dovrà assorbire e fare propri. Il tecnico portoghese si mostra in modo semplice, parla di lavoro, impegno e dedizione. Non è ancora, e giustamente, il momento di parlare di tattica o moduli, ora c'è solo bisogno di compattarsi e trovare una prima linea guida. Insomma,traccia la strada. D'altronde, la classifica parla da sola e ilha il vitale bisogno di una sterzata.avrà l'arduo impegno di preparare in poco tempo quella che sarà la sua prima partita sulla panchina rossonera: il match di Supercoppa contro la Juventus, programmato per venerdì 3 gennaio alle ore 20:00.