Tg24.sky.it - Meteo, con Capodanno arriva l'ondata di freddo artico: ecco le previsioni per l'Epifania

Leggi su Tg24.sky.it

In Italia l’anticiclone delle Azzorre continua ad essere il protagonista di giornate miti e soleggiate. Per l’ultimo giorno dell’anno quindi, il tempo rimarrà stabile e soleggiato nelle ore centrali del giorno, nonostante la presenza di cieli più nuvolosi a causa di nubi basse su Liguria e Toscana. La situazione potrebbe cambiare dopo. Una nuovadi tempo instabile interesserà la vita degli italiani a partire dalla serata di giovedì 2 e la giornata di venerdì 3 gennaio, proseguendo fino all'. Si tratta dell'alta pressione, che perderà energia lasciando spazio al transito di un fronte perturbato di origine nord-atlantica. Questo porterà un veloce peggioramento su alcune zone del Nord, specie tra Liguria ed Emilia Romagna, per poi scivolare rapidamente entro la sera di venerdì 3 verso le regioni del Sud.