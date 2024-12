Ilnapolista.it - Manna aspetterà qualche altro giorno Danilo, poi punterà su Luiz Felipe (Gazzetta)

, direttore sportivo del Napoli,, poisu. Lo scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo.già pronto da subito senon dovesse arrivare a gennaioScrive D’Angelo:Il Napoli vuolee aspetta che tra lui e la Juve si trovi il punto di incontro per dirsi addio e voltare pagina. Ma non potrà restare a lungo in attesa, perché l’arrivo di un nuovo difensore è diventato una necessità dopo l’infortunio di Buon. Il Napoli vuole dare a Conte un innesto pronto già alla ripresa del campionato:, ma senza segnali positivi virerà su altri obiettivi. C’èche aspetta, mentre Ismajli dell’Empoli (anche lui in scadenza giugno) può essere un’altra valida alternativa.