La statistica Il record che nessuno invidia | 61 gare senza un rigore a favore

Un anno e sette mesi, per un totale di 61ufficialicalci di. Quello della Spal è un dato che sta assumendo dimensioni clamorose, e anche se non esistono statistiche particolari al riguardo non è azzardato affermare che si tratti di un vero e proprio, quantomeno nel nostro Paese. L’ultimo penalty concesso ai biancazzurri risale al 19 maggio 2023, nel giorno dell’ultimo turno del campionato di serie B. La squadra di Oddo – già retrocessa in serie C – si impose all’Arena Garibaldi contro il Pisa (1-2) anche grazie al calcio ditrasformato da Gabriele Moncini. Da quel momento i giocatori della Spal non hanno più avuto la possibilità di calciare dagli 11 metri. Non è accaduto nelle 40 partite ufficiali della scorsa stagione e nelle 21 di quella in corso: 61complessive che rappresentano un caso più unico che raro nel mondo del calcio.