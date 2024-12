Ilrestodelcarlino.it - Esplode una caldaia alimentata a gpl. Paura in una palazzina a Force

Momenti dici sono stati domenica sera per un’emergenza avvenuta a. Intorno alle 21, infatti, una squadra dei vigili del fuoco partita dalla centrale di Ascoli è intervenuta in via Bramante, per l’esplosione di unaa gpl che ha alimentato il conseguente incendio. Il fatto si è verificato sul balcone di un appartamento al primo piano della, dove laera stata posizionata, così come avviene nella maggior parte dei casi. All’interno dell’abitazione c’erano in quel momento due persone che, fortunatamente, non hanno riportato danni, né dall’esplosione, né dall’incendio. Le fiamme hanno coinvolto le suppellettili che erano sull’annesso, mentre l’esplosione ha mandato in frantumi una vetrata. Una volta messa in sicurezza la zona coinvolta, i vigili del fuoco hanno proceduto con una verifica alla stabilità dell’appartamento e dell’intero edificio.