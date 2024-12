Quifinanza.it - Dal Viminale direttiva zone rosse per Capodanno, più controlli e allontanamenti

Leggi su Quifinanza.it

Con l’arrivo dei festeggiamenti per il, il ministero dell’Interno ha adottato misure straordinarie per garantire la sicurezza nelle città italiane. Tra le novità c’è laper le “”, che prevedepiù severi e la possibilità di allontanare le persone considerate pericolose o con precedenti penali. Ma cosa comportano esattamente queste nuove misure e come influenzeranno la sicurezza pubblica, specialmente durante le celebrazioni di fine anno?Cos’è ladel?La” è stata inviata dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ai prefetti di tutta Italia. Con questo provvedimento, il ministero chiede di individuare e definiredelle città ritenute più problematiche in base a criteri di sicurezza, come il rischio di illegalità diffusa, microcriminalità o situazioni di degrado urbano.