Così la Socint consolida gli intelligence studies in Italia

“Occorrere gliin”. Con queste parole il presidente della Societàna diMario Caligiuri ha commentato la pubblicazione – anche sul sito del portale editoriale della Societàna didenominatoPress – dello studio di Roberto Colle dal titolo “Il controllo democratico dei Servizi di Informazione e Sicurezza: aspetti storici e comparatistici di una questione attuale”, uno dei sette vincitori della sesta edizione del premio Una tesi per la sicurezza nazionale, iniziativa promossa dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Repubblica – DIS.Roberto Colle, che attualmente sta frequentando la XIV edizione del Master indell’Università della Calabria, si è interrogato sul ruolo dell’nelle democrazie moderne e ha esplorato storicamente con rigore e profondità il rapporto che si è sviluppato intra operatività dei Servizi e tutela dei diritti, promuovendo proposte concrete per il futuro.