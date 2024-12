Lettera43.it - Cosa ha detto Putin nel discorso di fine anno

Leggi su Lettera43.it

Nel giorno che coincide con i 25 anni dall’arrivo al potere dopo Boris Eltsin, Vladimirha elogiato i risultati ottenuti sotto il suo governo nel tradizionaledi Capod, trasmesso dalla televisione di Stato: «Abbiamo ancora molto da decidere, ma possiamo essere giustamente orgogliosi di ciò che è già stato fatto», halo zar, sottolineando che «il Paese, indipendente, libero e forte, ha saputo rispondere alle sfide più difficili» e che, nel 2025, andrà avanti per raggiungere gli obiettivi prefissati.Boris Eltsin e Vladimirnegli Anni 90 (Getty Images).fu nominato presidente ad interim il 31 dicembre 1999«Sappiamo per certo che la priorità era, è e sarà il benessere della Russia e dei suoi cittadini. I sentimenti sinceri per la nostra patria riempiono le nostre vite e il desiderio di contribuire alla protezione di sovranità, sicurezza e libero sviluppo è diventato per noi una questione d’onore», hapronunciando il suosullo sfondo del Cremlino.