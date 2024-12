Quotidiano.net - Capodanno blindato. Zone rosse e stop ai botti. La direttiva del Viminale

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha inviato unaai prefetti italiani per rafforzare la sicurezza nelle città su tutto il territorio nazionale per questo. L’indicazione è quella di individuare aree urbane sensibili nelle quali, con specifiche ordinanze, vietare la presenza di soggetti pericolosi o con precedenti penali, dei quali poter disporre l’allontanamento. In realtà non si tratta di una novità assoluta. Questo strumento ha già avuto una prima applicazione, con esiti positivi, nelle città di Firenze e Bologna. Qui, nel corso dell’ultimo trimestre, a seguito dei controlli effettuati su 14 mila persone sono stati disposti provvedimenti di allontanamento per 105 soggetti. Come immaginabile queste ordinanze rappresentano un’azione di controllo importante in contesti urbani e territoriali interessati da attività criminali intense e da condizioni di degrado sociale, oltre a voler garantire una ulteriore messa in sicurezza disensibili come stazioni ferroviarie, aree limitrofe ed altrenote alle autorità ed alle forze dell’ordine perché interessate da fenomeni di criminalità.