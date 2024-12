Liberoquotidiano.it - Capodanno a Roma, il popolo di Tony Effe al concerto: "No alla censura"

(Adnkronos) - Al via ildidi. “Ci siamo,, fatevi sentire”: con queste parole Sick Luke ha inaugurato il suo dj set.I cancelli del palaeur, come previsto, si sono aperti alle 20. "Noi siamo dparte di, perchéndolo si impedisce all'artista di esprimersi” dicono Michele, Lorenzo, Edoardo e Matteo che hanno tutti tra i 18 e i 19 anni e vengono da Viterbo. “Al sindaco Gualtieri diremmo di ricordarsi che è il pubblico che sceglie, e noi scegliamo di essere qui aldi”, aggiungono. Sul prezzo del biglietto, i ragazzi sono soddisfatti: “Certo fossero stati 40 o 50 euro saremmo rimasti a casa con gli amici, ma per 10 euro si può fare”.“Siamo qui per fare una cosa diversa, rispetto al veglione classico con amici o familiari”, dice la signora Giulia, 65 anni, in compagnia della figlia trentenne Azzurra.