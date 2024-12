Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione ai glitter in ombretti e rossetti per i look di Capodanno: sono tossici e possono causare danni neurologici. L’Ue li ha vietati ma sono ancora in vendita”

Ilporta con sé l’attesa di momenti speciali e, per molti, l’occasione di sfoggiare unche brilla non solo di notte, ma anche sui social. Non sorprende quindi che isiano tornati protagonisti di queste festività, anche grazie agli inviti degli influencer su TikTok e Instagram a utilizzarli. Video in cui si mostrano gel luccicanti per capelli,ati e persinoarricchiti con porporine non cosmetiche da cartoleriaormai un trend. I follower, ispirati da queste tendenze, si preparano a replicare e fotografare il loroscintillante. Ma c’è una verità che pochi conoscono: l’uso di questiè soggetto a severe restrizioni legali in prodotti che rilasciano microplastiche durante l’uso.L’Unione Europea da ottobre 2023 ha vietato ladi cosmetici conper limitare l’inquinamento creato dalle microplastiche e per i rischi legati alla salute, sulla base delle prove scientifiche fornite dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).