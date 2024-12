Lortica.it - Arrestato per stalking: perseguitava l’ex compagna nonostante ammonimento

Venerdì sera, gli agenti della Squadra Volanti della Polizia hannoun cittadino italiano di 39 anni per il reato di atti persecutori. L’uomo, con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e violazioni legate a sostanze stupefacenti, non aveva accettato la fine della relazione conconvivente, una donna italiana, e il suo inizio di nuove relazioni sentimentali.La persecuzione era culminata nelle ultime settimane con decine di telefonate e messaggi minatori, appostamenti sotto casa, pedinamenti e molestie rivolte a familiari e amici della donna.diverse denunce e un provvedimento diemesso dal Questore di Arezzo, l’uomo aveva continuato le sue azioni, generando nella vittima uno stato di ansia e paura costante.L’episodio decisivo si è verificato venerdì, quando l’uomo si è avvicinato alla donna mentre passeggiava con il suo cane, insultandola e minacciandola.