Lettera43.it - Zone rosse, numero chiuso e botti vietati (ma non ovunque): le regole di Capodanno città per città

Pera Milano debutteranno le, aree controllate e off limits per pregiudicati e molesti. Il Comune ha infatti delimitato lepiù sensibili del capoluogo lombardo (da Piazza Duomo ai Navigli) che per tre mesi, a partire dalla notte di San Silvestro, saranno proibite a chi è molesto o ha precedenti per reati contro la sicurezza pubblica. Per la sera del 31, l’amministrazione ha inoltre rinnovato l’invito a non sparare fuochi d’artificio per non inquinare. Di seguito le altre norme stabilite dalle principaliitaliane.in piazza Maggiore a BolognaA Bologna, nella piazza principale della, non potranno esserci più di 9 mila persone in contemporanea quando, come da tradizione, ci sarà il rogo del Vecchione e un dj set. A ogni persona che accede in piazza verrà consegnato un coupon che dovrà essere restituito in caso di uscita.