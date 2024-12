Wta Auckland 2025 | Stefanini fuori per mano di Tauson parte bene Osaka

Leggi su Sportface.it

In attesa di Lucia Bronzetti, impegnata nel corso della giornata di domani, l’Italtennis perde la sua prima rappresentante nel tabellone principale del WTA 250 di. Lucrezia, che aveva già brillantemente superato le qualificazioni, ha potuto poco in un match alquanto ostico contro la danese Clara, vincitrice con il punteggio di 6-2 6-3. La tennista toscana ha resistito un’ora e quindici minuti di gioco contro la n°50 della classifica WTA, ma la contesa – sin dai primi scambi – è apparsa sempre essere in pieno controllo dadell’avversaria. Ben sette i turni di battuti persi dall’azzurra, che ha vinto solamente il 41% di punti sulla prima e il 29% sulla seconda. La sua avventura in Nuova Zelanda termina qui, ma il bilancio resta in ogni caso positivo per questa prima settimana dell’anno.