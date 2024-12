Sport.quotidiano.net - Unahotels, mai così male in stagione. Biancorossi annichiliti da Trapani

109REGGIO EMILIA73 SHARKS: Notae 14 (2/3, 3/8), Galloway 12 (3/4 da 3), Brown 7 (1/2, 1/1), Alibegovic 7 (0/4, 1/4), Pleiss 10 (4/6, 0/1); Gentile 13 (2/4, 3/5), Eboua 2 (1/1), Horton 8 (4/8), Rossato 18 (1/1, 4/5), Petrucelli 6 (2/4, 0/2), Yeboah 11 (1/2, 3/4), Mollura 1 (0/2). All.: Repesa.: Winston 21 (9/18, 0/4), Barford 17 (2/8, 3/7), Grant 4 (1/1, 0/1), Gombauld (0/1), Faye 12 (3/5); Uglietti 2 (0/1, 0/1), Faried 2 (1/2), Cheatham 9 (3/7, 1/3), Chillo 3 (1/1 da 3), Vitali (0/1, 0/2), Gallo 3 (1/2 da 3). N.e.: Fainke. All.: Priftis Arbitri: Rossi, Borgo, Capotorto ParzialI: 25-15, 54-30; 80-54 Note: T.l.: Tra 19/22 Reg 17/20. Rimb.: Tra 38 (Horton 8) Reg 36 (Cheatham 8). Ass.: Tra 28 (Notae 8) Reg 13 (Winston 3). Espulso Faried al 33’ per somma di falli tecnici. Si chiudeil 2024 della Pallacanestro Reggiana che affonda a, tornando ad assaporare una sconfitta che in campionato mancava da quasi due mesi.