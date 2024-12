Ilgiorno.it - Turisti attaccati da uno squalo. Peppino Fappani si è tuffato per spaventare l’animale e cercare di salvare l’amico

Leggi su Ilgiorno.it

Soncino (Cremona) – Ha tentato dila vita a un suo compagno di vacanze ed è rimasto ferito dall’attacco di uno, riportando sul suo corpo i segni dei morsi del pesce. È stato medicato nell’ospedale egiziano di Porto Ghalib, 69 anni nativo di Genivolta ma residente a Soncino dove esercita come odontotecnico. “si è lanciato in acqua perloed è stato morso alle braccia e alle gambe”, ha raccontato la moglie a parenti e amici che sono riusciti a mettersi in contatto. "Eravamo lì per fare snorkeling, in una zona balneabile. Eravamo sul pontile. Gianluca Di Gioia era già in acqua. Si è avvicinato lo, lo ha attaccato.si è lanciato perloed è stato morso alle braccia e alle gambe”. Il cremasco era in vacanza a Marsa Alam, in Egitto, quando, ieri mattina, ha visto una persona, il romano Gianluca Di Gioia, 48 anni, che stava facendo snorkeling a poche decine di metri dalla riva, venire attaccato da uno