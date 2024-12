Justcalcio.com - TS – Fonseca espulso e al capolinea. Conceicao!

2024-12-30 00:43:00 Flash news da Tuttosport:Termina in parità la sfida tra Milan e Roma valida per la 18ª giornata di Serie A. A San Siro vanno a segno Reijnders (16’) per i padroni di casa e Dybala (23?) per la squadra ospite. Le formazioni die Ranieri raccolgono un punto che poco agevola le rispettive classifiche. I rossoneri rientrano con 27 punti, mancando inoltre l’occasione di sorpassare il Bologna – che il 30 dicembre ospiterà il Verona – al 7º posto. I giallorossi raggiungono invece il Torino – reduce dal pareggio con l’Udinese – a quota 20 punti. L’agenda del 2025 vede ora Leao e compagni impegnati nella semifinale saudita di Supercoppa Italiana contro la Juventus – che allo Stadium ha collezionato l’11º pareggio in Serie A – in programma il 3 gennaio. Il 2024 del Milan termina inoltre sotto una pioggia di fischi e cori contro Gerry Cardinale.