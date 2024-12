Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-12-2024 ore 18:00

Luceverde Lazio Buonasera dalla redazione Bentrovatinella norma in queste ore sulle principali strade della Regione attenzione sull’autosole dove sono registrati code tranord della città di Guidonia Montecelio in direzione di Napoli nessuna segnalazione sulle altre autostrade del territorio vale a dire laL’Aquila Teramo e laFiumicino Civitavecchia sul Raccordo Anulare premi code perintenso in carreggiata internazionale uscite Flaminia Salaria rallentamenti con code a tratti nel quadrante sud è in carreggiata esterna dallo svincolo Ardeatina fino alla Tuscolana abbiamo segnalazioni diintenso tra Frascati Grottaferrata Marinointenso Anche tra Frattocchie e Pavone Cecchina anche nel basso Lazio segnalazione dimolto intenso con rallentamenti a tratti in particolare via Appia tra Scauri Formia e Gaeta Buone le condizioni del tempo altrettanto la visibilità le temperature però sono indicate in calo per questo motivo su Molte strade dell’Appennino laziale non si esclude azione di tratti ghiacciati nel corso della nottata in particolare sui percorsi adiacenti e circostanti I Monti ernici Simbruini e su quelli del cicolano e dell’Alto Viterbese è tutto grazie per l’ascolto un servizio alcune dell’ACI in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità