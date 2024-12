Game-experience.it - State of Play di Gennaio 2025, ex sviluppatore di Bend Studio ha rivelato la data dell’evento?

Un nuovoofpotrebbe essere in arrivo il 30, secondo quantoda Alex Smith, exdie co-autore di Syphon Filter. Smith ha affermato che l’evento includerà annunci importanti, tra cui le date di uscita di due dei giochi più attesi del: Death Stranding 2: On the Beach e Ghost of Yotei. Inoltre, si vocifera la presentazione di un progetto multipiattaforma di grande rilievo.Secondo Smith, il reveal riguardante il progetto multipiattaforma potrebbe segnare un ulteriore avvicinamento tra gli ecosistemiStation e Xbox, con la possibile introduzione di un titolo esclusivo Microsoft anche su PS5. Tuttavia, l’affidabilità delle sue dichiarazioni è incerta, poiché Smith non è considerato una fonte primaria nel mondo dei leak.In attesa di vedere l’evolversi della situazione, precisiamo che questo possibileofpotrebbe aiutare i fan a farsi un’idea un po’ più precisa circa i titoli in arrivo nel corso dei prossimi anni.