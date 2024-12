Siccità esondazioni allagamenti | l’anno nero dell’Italia negli eventi climatici estremi Oltre 300 e non siamo pronti per i prossimi

Leggi su Open.online

Nel corso degli ultimi dieci anni la frequenza con cui glimeteorologicisi sono abbattuti sull’Italia è aumentata di circa sei volte. A rivelarlo sono i dati dell’Osservatorio Città Clima, il rapporto stilato ogni anno da Legambiente per fotografare l’impatto dei cambiamentilungo la Penisola. Nel 2024 sono stati 351 glimeteo, traprolungata,, piogge intense e non solo. Se si paragona il dato delche sta per concludersi con quello del 2015, quando dice ne furono “appena” 60, l’aumento in termini percentuali è del 485%.AumentanoGuardando al solo 2024, l’Italia è stata colpita da 134da piogge intense, 62 episodi danni da vento, 46fluviali, 34 casi diprolungata, 30 grandinate, 19 frane da piogge intense, 9 danni alle infrastrutture, 8 mareggiate, 2 danni al patrimonio storico e 1 caso di temperature record.