Scienza clima e colture intelligenti | tecniche per incrementare la produttività agricola

Leggi su Ildenaro.it

Uno studio recente ha descritto una nuova strategia di selezione per creare rapidamentedal punto di vistatico che mostrano rese maggiori in condizioni normali e compensano notevolmente le perdite di resa dovute a stress termico sia nelledi cereali di base che in quelle orticole. Lo studio, pubblicato su Cell, e’ stato condotto dal team del professor XU Cao dell’Istituto di genetica e biologia dello sviluppo (IGDB) dell’Accademia cinese delle scienze. L’anno 2050 si avvicina rapidamente e ladeve aumentare del 60% per sfamare una popolazione globale prevista di 10 miliardi. Tuttavia, l’attuale produzionee’ insufficiente e si prevede che peggiorera’ a causa del carico di stress abiotico del cambiamentotico. Un aumento di 2 C durante la stagione di crescita si tradurra’ in una perdita di resa del 3-13%.