Quando inizia la Dakar 2025? Date, orari, tv, programma delle 12 tappe

Dal 3 al 17 gennaio assisteremo alla 47ª edizione della, che per la sesta volta si terrà in Arabia Saudita. Un percorso lastricato di prove complicate, nella tradizione della Maratona del deserto. I concorrenti su auto, moto e camion dovranno affrontare un totale di 5146 chilometri di speciale, 7706 se si tiene conto dei vari trasferimenti, da Bisha a Shubaytah.Vi sarà il record di partecipazioni, con 807 piloti e 493 veicoli. Tante le novità, tra cui l’assenza dei quad, vista e considerata la richiesta crescente di far parte della categoriamoto. A proposito dei piloti su due-ruote, da quest’anno i percorsi moto-auto saranno seperati per il 45%. Il motivo di questa modifica è da ricercare nella sicurezza.Una maniera anche di rendere più complicata la navigazione, avendo meno punti di riferimento dettate dalle tracce degli altri rider coinvolti.