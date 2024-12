Pellegrini andrà probabilmente all’Inter | il clamoroso retroscena

Leggi su Ilnerazzurro.it

*Foto creata con l’ausilio dell’AI.. La prima parte di stagione della Roma è da considerarsi come una delle peggiori degli ultimi anni, con la squadra giallorossa che, in più di un’occasione è stata vicina alla zona retrocessione e che solo ora, con il ritorno di Claudio Ranieri in panchina dopo gli esoneri di Daniele de Rossi e Ivan Juri?, ha trovato un po’ più di continuità di risultati, risalendo fino al decimo posto in classifica. Tra i principali calciatori messi sul banco degli imputati troviamo il capitano, Lorenzoè in guerra aperta con la tifoseria romana che lo ha criticato più volte per le sue prestazioni incolore. Infatti, lo stesso Ranieri sta concedendo poco spazio al capitano giallorosso, preferendogli altri profili come Manu Koné e Nicolò Pisilli.