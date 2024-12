Anteprima24.it - MusicometaSannio, il trio Ruspeta e il duo per flauto e chitarra De Matola-Iannace in concerto

Tempo di lettura: 2 minutiOggi, lunedì 30 dicembre, alle ore 19:00, presso la Chiesa di San Domenico ad Airola, si svolgerà unorganizzato nell’ambito della XXV edizione di.L’evento, promosso dall’Accademia “Progetto Musica” AcliArteSpettacolo Sannio, sotto la direzione artistica del M° Carmine Ruggiero, in collaborazione con la parrocchia di San Domenico e con il patrocinio delle Acli sede Provinciale di Benevento e del Comune di Airola, vedrà come protagonisti il, che aprirà la serata, e il duo perCarlo Dee Giacinto.Ilsarà un viaggio tra le note dei grandi compositori classici e contemporanei e toccherà diversi stili musicali per suggellare in un unico appuntamento dell’ultraventennale manifestazione natalizia la mission dell’accademia airolana: quella di divulgare la ricchezza culturale della grande musica e favorirne la fruizione attraverso il talento indiscusso di giovani interpreti e di apprezzati professionisti.