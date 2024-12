Mistermovie.it - Mister Movie | Una Foto di Keanu Reeves senza barba accende le Speranze per il ruolo di Severus Piton

Con l’attesa per la nuova serie TV di Harry Potter in continuo aumento, il dibattito sui possibili interpreti dei personaggi iconici è già acceso. I fan, ancora affezionati al cast originale che ha segnato l’infanzia di molti, stanno comunque iniziando a immaginare nuovi volti per ruoli indimenticabili, come quello di. Tra i nomi che stanno emergendo con insistenza spicca quello di, un’ipotesi che ha rapidamente conquistato i social.nei panni di: una suggestione viraleUnarecente di, accompagnata da rendering generati dall’intelligenza artificiale, ha dato vita a una raffica di commenti entusiasti. L’attore canadese, noto per la sua versatilità e per interpretazioni memorabili come quella in Matrix e John Wick, appare sorprendentemente adatto aldel maestro di Pozioni.