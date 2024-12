Meteo | bel tempo fino a Capodanno poi probabilità freddo e neve

Leggi su Ildenaro.it

La presenza dell’anticiclone delle Azzorre, con un’area di alta pressione che sta interessando l’Italia e quasi tutta l’Europa, promette un’atmosfera stabile per la fine del 2024 ei primi giorni del 2025. Lo indica Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it. Per la fine del 2024 ei primi giorni del 2025 si prevede quindi bel, con rare piogge più probabili tra Liguria e Toscana, il ritorno della nebbia sulla Pianura Padana. I principali modellirologici, osserva Sanò in una nota, indicano che a partire dal 4-5 gennaio lo stesso «anticiclone delle Azzorre si innalzi fin verso il Circolo Polare Artico», dove «andrebbe a pescare aria gelida che velocemente, dopo aver attraversato gli Stati centrali, raggiungerebbe anche l’Italia». Questo comporterebbe «un forte abbassamento delle temperature dapprima al Nord e poi anche al Centro-Sud» e l’aria gelida, scontrandosi con quell’acaro preesistente, darebbe probabilmente origine a una fase di mal