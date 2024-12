Oasport.it - LIVE Darderi-Kecmanovic 3-2, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: primi assaggi del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Ottima risposta con il dritto in allungo del serbo.3-3 Game. E’ largo il passante di rovescio di, che torna ora alla battuta.40-30 Peccato. In corridoio il dritto incrociato dell’azzurro.30-30 Luciano cambia marcia con il rovescio lungolinea e provoca l’errore dell’aversario.30-15 Super difesa dell’azzurro, che trova le forze per piazzare il rovescio vincente in avanzamento.30-0 Si ferma sul nastro il dritto difensivo di.15-0 Gran dritto inside in giocato dal serbo.3-2 Game. Con un ACE l’azzurro tiene la battuta.40-30 Stavolta Luciano sbaglia la direzione del dritto.40-15 Servizio e dritto a segno per l’italo-argentino.30-15 Sulla riga il chop di dritto dial termine di uno scambio intensissimo.