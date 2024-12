L’ho denunciata Alessandro Basciano e Sophie Codegoni battaglia senza fine | c’è di mezzo la figlia

Leggi su Caffeinamagazine.it

ha denunciato. Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda che riguarda il dj e l’influencer, un tempo coppia felice. Dopo la denuncia per stalking e minacce e la notte in carcere,aveva parlato della terribile esperienza. Poi i due erano stati avvistati insieme e il magazine Chi parlava addirittura di una nuova fase dei rapporti.In realtà l’incontro, ha spiegato, sarebbe avvenuto ‘con l’inganno’: “Queste foto testimoniano un incontro procurato con l’inganno. Non c’è alcuna armonia tra me e il papà di Celine, anzi, questo incontro ha fornito ulteriore materiale per il fascicolo legale” le parole dell’influencer. Ora a parlare èche annuncia di aver denunciato l’ex compagna per sottrazione di minore.Leggi anche: “Erano insieme”.