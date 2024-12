Formiche.net - L’Austria opta per l’M-346FA di Leonardo per rinnovare la sua Aeronautica

acquisterà dodici esemplari dell’M-346 diper impieghi sia addestrativi sia operativi. A renderlo noto è Klaudia Tanner, ministro della Difesa di Vienna, che ha affermato: “Acquistando questi jet, colmiamo una significativa lacuna nelle capacità della nostra”. I velivoli, acquistati nella configurazione FA (Fighter attack) divergono dal modello addestrativo di base, in quanto equipaggiati con la mitragliatrice 20M621 da 20 mm di Nexter e capaci di trasportare vari tipi di armamenti missilistici aria-aria e aria-superficie, grazie ai sette punti di aggancio posti sotto al velivolo. Come sottolineato da Tanner, “questo non solo riporta il 100% dell’addestramento piloti in Austria, ma rafforza significativamente la difesa aerea, aumentando la protezione del, della sua popolazione e della nostra neutralità contro le minacce aeree”.