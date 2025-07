Corriere dello Sport – Como ufficiale l’acquisto di Jesus Rodriguez | i dettagli del contratto

Il mercato si infiamma con una notizia che fa scalpore: il Como di Cesc Fabregas annuncia l’acquisto di Jesús Rodriguez, talento offensivo classe 2005 proveniente dal Real Betis. Un investimento da 22 milioni di euro più bonus e percentuale sulla futura rivendita, segno della volontà di rafforzare la rosa in grande stile. Ma cosa riservano i dettagli contrattuali? Scopriamolo insieme, perché questa operazione potrebbe segnare una svolta per i lariani.

2025-07-02 19:41:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: Il Como di Cesc Fabregas accoglie Jesús Rodriguez, esterno offensivo classe 2005 prelevato dal Real Betis a titolo definitivo. Investimento importante per i lariani, che hanno chiuso un’operazione da 22 milioni di euro più 5 di bonus e il 15% sulla futura rivendita. Contratto di cinque anni per il ragazzo spagnolo. Como, ufficiale l’arrivo di Jesús Rodriguez: l’annuncio. Qui di seguito il comunicato ufficiale del Como: “Como 1907 – si legge – è lieto di confermare l’ingaggio dell’ala spagnola Jesús Rodríguez dal Real Betis. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Como, ufficiale l’acquisto di Jesus Rodriguez: i dettagli del contratto

In questa notizia si parla di: como - corriere - sport - ufficiale

Como, arrestato corriere della cocaina: guidava da Milano con 46 dosi nascoste in vasetti di plastica - Un arresto che scuote la provincia di Como: un corriere della cocaina, nascosto tra vasetti di plastica, cercava di attraversare Milano con 46 dosi di droga.

Corriere dello Sport: “Il Como non si nasconde più. Tutte le trattative del giorno in Serie A” Vai su X

Calciomercato Palermo, Corriere Dello Sport: “Osti e Inzaghi provano a convincere Audero”: la trattativa con il Como è avviata: acquisto o prestito con obbligo di riscatto http://mgol.it/TLRMWG Vai su Facebook

L'Inter ha scelto Chivu dopo il no del Como per Fabregas: pronto un contratto biennale; Dove vedere Como-Inter in tv? Dazn o Sky, orario; Fabregas resta al Como, niente Inter. Il presidente: «Abbiamo comunicato a Marotta il nostro rifiuto a cederlo.

Como, ufficiale l'acquisto di Jesus Rodriguez: i dettagli del contratto - Attraverso una nota sui propri canali, il club lariano ha accolto l'esterno offensivo spagnolo: arriva dal Real Betis a titolo definitivo ... Riporta msn.com

UFFICIALE - Como, arriva Jesus Rodriguez: il comunicato del club - Addai: trattativa chiusa con l'AZ Jayden Addai sta quindi per sbarcare in Serie A e al Fantacalcio. Secondo informazione.it